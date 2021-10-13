韓國鋼鐵大廠浦項鋼鐵（POSCO）13日發布財報，第三季營業利潤年增高達364.18％，為3.11兆韓元（約台幣801億元），首破3兆韓元大關，創歷史新高。

POSCO甫於第二季突破2兆韓元的營業利潤紀錄，僅隔一季又驟增近1兆韓元。公司表示，這主要得益於核心業務鋼鐵行業表現強勁。隨著全球需求的不斷增長，鋼鐵產品價格和銷量同步攀升，帶動營業利潤大增。

第三季銷售額年增44.53％，達到20.6兆韓元。

(時報資訊)

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