【時報-台北電】森崴能源(6806)股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足故不開標。

　森崴能源股票初次上巿前現金增資競價拍賣，原定110年10月14日開標，因合格標不足，當日確定不開標。依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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