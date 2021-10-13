【時報-台北電】森崴能源(6806)股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足故不開標。
森崴能源股票初次上巿前現金增資競價拍賣，原定110年10月14日開標，因合格標不足，當日確定不開標。依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
【時報-台北電】森崴能源(6806)股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足故不開標。
森崴能源股票初次上巿前現金增資競價拍賣，原定110年10月14日開標，因合格標不足，當日確定不開標。依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：