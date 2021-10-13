【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國福斯集團正考慮裁減3萬個工作職位，以便刪減成本，進而與電動車對手特斯拉競爭。

據了解，福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)已經對董監事做相關陳述。

福斯集團發言人Michael Manske對此消息回應表示，毫無疑問的，以市場新進者的觀點來看，福斯必須解決在總部Wolfsburg市工廠的競爭力問題。「辯論已經開始進行，目前還沒有具體方案」。

福斯勞工委員會發言人表示，不會對迪斯是否發表該言論的猜測進行評論，但是刪減3萬個工作職位是荒謬的，毫無根據的。

福斯集團技術長Thomas Schmall在周三對媒體表示，除了現有電池部門的IPO計畫之外，福斯還考慮將汽車充電和能源部門上市，目前還沒有任何決定，可能還需要兩年時間才能建立新公司。

據商報(Handelsblatt)報導，迪斯是在9月24日的正常會議中，當20名監事完成議事議程之後，在監事措手不及之下，迪斯對董監事提出公司願景和擔憂，認為與競爭對手相比，福斯的成本結構是不對的，並提出裁員的方向，包括英國Birmingham市的工廠也要消失。董事成員並有提出抗議者。

(時報資訊)