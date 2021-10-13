【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國福斯集團正考慮裁減3萬個工作職位，以便刪減成本，進而與電動車對手特斯拉競爭。
據了解，福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)已經對董監事做相關陳述。
福斯集團發言人Michael Manske對此消息回應表示，毫無疑問的，以市場新進者的觀點來看，福斯必須解決在總部Wolfsburg市工廠的競爭力問題。「辯論已經開始進行，目前還沒有具體方案」。
福斯勞工委員會發言人表示，不會對迪斯是否發表該言論的猜測進行評論，但是刪減3萬個工作職位是荒謬的，毫無根據的。
福斯集團技術長Thomas Schmall在周三對媒體表示，除了現有電池部門的IPO計畫之外，福斯還考慮將汽車充電和能源部門上市，目前還沒有任何決定，可能還需要兩年時間才能建立新公司。
據商報(Handelsblatt)報導，迪斯是在9月24日的正常會議中，當20名監事完成議事議程之後，在監事措手不及之下，迪斯對董監事提出公司願景和擔憂，認為與競爭對手相比，福斯的成本結構是不對的，並提出裁員的方向，包括英國Birmingham市的工廠也要消失。董事成員並有提出抗議者。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：