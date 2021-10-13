【時報記者郭鴻慧台北報導】浩鼎(4174)Globo H抗體小分子藥物複合體新藥OBI-999向台灣衛福部食藥署(TFDA)提出二期人體臨床試驗申請，預計於2023年完成，惟實際時程將依執行進度調整。
浩鼎指出，在此試驗中將以免疫組織化學染色法(Immunohistochemistry, 簡稱IHC)測試受試者腫瘤的Globo H表現，作為二期臨床族群擴增試驗(Cohort Expansion Phase)收案條件。
浩鼎指出，Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999以醣抗原Globo H為標的設計之抗體小分子藥物複合體(Antibody Drug Conjugate, ADC)，用於癌症治療。ADC藥物之靶向性來自其中抗體部分(antibody)，毒殺癌細胞作用大部分來自小分子化學藥物 (payload)。抗體與化學藥物透過連接物(linker)互相連接，在抗體與腫瘤細胞表面的靶向抗原結合後，腫瘤細胞會將ADC藥物內吞(endocytosis)，之後ADC藥物會在溶(酉每)體中分解(lysosomal degradation)，釋放出具活性的小分子化學藥物，以阻止腫瘤細胞分裂，達到殺死腫瘤細胞的目的。
據Fortune Business Insights公開之研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率達11.6%。
(時報資訊)
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