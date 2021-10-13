【時報-台北電】昇陽半告宜特(3289)專利侵權案，最高法院駁回昇陽半三審上訴，全案終結。

針對昇陽國際半導體以宜特科技股份有限公司為相對人，向智慧財產法院提出專利侵權之上訴，經智慧財產法院審理後，宣判駁回昇陽半上訴，並確認昇陽半I588880號之「晶圓薄化製程」專利無效。昇陽半不服該判決，乃向最高法院提起上訴。惟最高法院認定昇陽半未依法提起該上訴，故該上訴不合法，旋即以110年台上字第2700號民事裁定逕駁回昇陽半三審上訴，昇陽半I588880號之「晶圓薄化製程」專利亦確定無效。

宜特於110年10月13日接獲最高法院110年台上字第2700號民事裁判正本，駁回昇陽半上訴，全案終結。依法將由上訴人即昇陽半負擔第三審訴訟費用，而此第三審訴訟費用包含第三審律師費用。故而，宜特將依法請求昇陽半支付宜特第三審律師費用。最高法院法官於裁判正本主文中，認為昇陽半未依法定程序提出本件上訴，乃逕駁回其上訴，更同時肯認智慧財產法院二審判決，即昇陽半專利證號I588880號專利權，屬於通常知識之輕易組合，昇陽半更於二審時亦已承認其「晶圓薄化製程」屬於習知技術，故不具備進步性而應屬無效。至此，全案已終結，昇陽半不得再上訴。本案自108年9月昇陽半向智慧財產法院提起專利一審訴訟，至110年10月最高法院駁回昇陽半三審上訴，歷時兩年1個月，全案終結。對於一審、二審智慧財產權法院依法審判，及三審最高法院裁定上訴駁回之結果，宜特至表感佩之意，正義得以伸張，宜特再次重申不容他人任意指控，干擾視聽、影響市場。

上開訴訟事件對宜特之財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。（編輯整理：葉時安）

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