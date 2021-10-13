台灣疫情逐漸趨緩，交通部觀光局13日表示，配合5倍券政策，訂定「獎勵旅行業推廣特色團體旅遊實施要點」，從13日起至2022年1月28日止，只要旅行業在平日辦理旅遊天數2天1夜以上，就能申請補助，每團上限為2萬元，預計投入11.1億元。預估可帶動約105萬人出遊，創造約66億元的觀光產值。
觀光局指出，為了鼓勵旅行業落實防疫規定，旅行業辦理平日為主旅遊天數2天1夜以上，且假日未超過一天，旅客人數達15人以上、安排至離島地區旅客人數達6人以上團體旅遊，住宿合法旅宿並使用合法交通工具，並包裝觀光局所列之行程條件至少達2項者，可向觀光局申請獎勵補助，每團上限為2萬元，每一家旅行社以補助20團為限，設有分公司者每一家分公司可再增加3團。
(時報資訊)
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