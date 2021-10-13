針對昇陽國際半導體（8028）以宜特科技（3289）為相對人，提起之專利侵權官司的上訴，經一審、二審智慧財產法院審理後判決昇陽半專利無效後，昇陽半不服判決，乃向最高法院提起三審上訴，最高法院駁回上訴，全案終結，昇陽半I588880號之「晶圓薄化製程」專利確定無效。
昇陽半2019年向智慧財產法院提起上訴，指控宜特侵害其中華民國專利證號I588880號專利權。2020年6月智慧財產法院一審判決，昇陽半專利無效，昇陽半不服判決，提起二審上訴；今年6月初法院二審判決，再次認定昇陽半I588880號之「晶圓薄化製程」專利無效。
而昇陽半仍不服二審判決，乃向最高法院提起上訴。惟最高法院認定昇陽半未依法提起該上訴，故該上訴不合法，旋即以110年台上字第2700號民事裁定逕駁回昇陽半三審上訴，昇陽半I588880號之「晶圓薄化製程」專利亦確定無效，全案終結。依法將由上訴人即昇陽半負擔第三審訴訟費用，而此第三審訴訟費用包含第三審律師費用。故而，宜特將依法請求昇陽半支付宜特第三審律師費用。
最高法院法官於裁判正本主文中，認為昇陽半未依法定程序提出本件上訴，乃逕駁回其上訴，更同時肯認智慧財產法院二審判決，即昇陽半專利證號I588880號專利權，屬於通常知識之輕易組合，昇陽半更於二審時亦已承認其「晶圓薄化製程」屬於習知技術，故不具備進步性而應屬無效。至此，全案已終結，昇陽半不得再上訴。
本案自2019年9月昇陽半向智慧財產法院提起專利一審訴訟，至2021年10月最高法院駁回昇陽半三審上訴，歷時兩年1個月，全案終結。對於一審、二審智慧財產權法院依法審判，及三審最高法院裁定上訴駁回之結果，宜特至表感佩之意，正義得以伸張，宜特再次重申不容他人任意指控，干擾視聽、影響市場。
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