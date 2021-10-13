證交所指出，國票金（2889）安泰銀（2849）因有重大訊息待公布，二家公司上市普通股自10月14日起暫停交易。國票金及安泰銀將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(時報資訊)

#安泰銀 #國票金 #暫停交易

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