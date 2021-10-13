【時報記者林資傑台北報導】全球遊輪龍頭嘉年華遊輪集團今日宣布，即日起由集團首席體驗和創新長佩吉特（John Padgett）接任旗下公主遊輪總裁，掌管各項績效及營運、管理全球14艘遊輪每年往返世界近400個目的地，同時繼續領導嘉年華遊輪集團創新部門。
而自2013年擔任公主遊輪總裁的斯瓦茲（Jan Swartz），於去年底接任荷美遊輪集團總裁，該集團旗下品牌包括公主遊輪、荷美遊輪、璽寶郵輪、澳洲P&O郵輪，未來佩吉特將直屬於斯瓦茲，向其彙報公主遊輪相關營運概況。
佩吉特在2014年擔任嘉年華遊輪集團體驗與創新長前，曾在迪士尼樂園及度假村服務18年，期間開發並推行多項遊客體驗創新服務，包括魔法手環（MagicBand）、快速通關（FastPass+）、迪士尼魔法快捷列車（Disney’s Magical Express）等。
而佩吉特擔任嘉年華遊輪集團首席體驗和創新長後，主責賓客體驗創新、開發、創造及營運整合，推動個人化互動以創造賓客體驗差異化，滿足個別賓客偏好及興趣，使備受全球喜愛的遊輪度假更上一層樓。歷年來個人累積獲得20多項專利及多座創新獎項。
佩吉特和其創新團隊打造的公主遊輪專利科技創新技術，在2017年美國消費電子展（CES）中備受注目，創造電視及數位內容節目話題，全球收看觀眾突破9億，為遊輪假期賓客提供非凡體驗，提升市場對於遊輪的認知與需求。
此外，佩吉特亦為公主遊輪勛章假期（MedallionClass）的重要推手，為所有賓客和船員打造個人化、簡易化及互聯的船上體驗，目前已推行至公主遊輪所有船隊，包括海洋勛章（OceanMedallion）穿戴裝置及OCEAN平台，提供更符合個人需求的遊輪體驗。
斯瓦茲表示，佩吉特是船隊改造的重要關鍵，全方面和公主遊輪團隊密切合作，確保所有賓客都得以享受勛章假期服務，歡迎他接任新職，以其懷抱的願景、動機、表現，以及堅持達成業界最佳賓客體驗的決心，持續讓公主遊輪踏著成功步履邁向未來。
佩吉特則表示，嘉年華遊輪集團的遊輪品牌產品、全球船隊、航點，以及盡心盡力的船上與岸上團隊，都是促進賓客體驗創新時不可或缺的要角。深感榮幸能帶領公主遊輪品牌，讓遊輪住宿、飲食、娛樂、購物和岸上觀光體驗均向上提升。
(時報資訊)
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