啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日維持盤整偏弱走勢，強勢股缺乏追價買盤，由跌深股主導盤面，中線架構最大隱憂仍是月、季線扣抵高指數區間下彎且交叉向下，投資人宜提防盤跌走勢。操作上持股不應太高，多保留資金，預期在大盤站回月線、多方重新取回發球權的明確訊號出現前，箱型下移格局不變，短線上主流族群不明，跌深股輪流反彈。
個股方面，本周納入投資組合的越峰，碳化矽粉少量出貨給矽晶圓廠商，9月營收增溫，回測月線有機會續彈，股價靠近前高附近不追。
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個股觀測
優良
持平
注意
啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日維持盤整偏弱走勢，強勢股缺乏追價買盤，由跌深股主導盤面，中線架構最大隱憂仍是月、季線扣抵高指數區間下彎且交叉向下，投資人宜提防盤跌走勢。操作上持股不應太高，多保留資金，預期在大盤站回月線、多方重新取回發球權的明確訊號出現前，箱型下移格局不變，短線上主流族群不明，跌深股輪流反彈。
個股方面，本周納入投資組合的越峰，碳化矽粉少量出貨給矽晶圓廠商，9月營收增溫，回測月線有機會續彈，股價靠近前高附近不追。
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