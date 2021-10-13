摩爾投顧分析師張志誠表示，美股四大指數12日全數收黑，費半指數跌幅最重達1.34％，再次回測200日均線，連帶影響台股13日開高後一路下挫，終場收跌114點，反觀印尼和俄羅斯股市相對強勢，均線呈現多頭排列，更陸續寫下新高紀錄，顯見原物料價格走強對原物料為主的經濟體起到撐盤作用。

類股方面，高價股指標力旺13日遭打入跌停板，拖累整體IC族群出現大幅回檔外，散裝航運浮額仍多，指標股裕民跌破多道均線，新興、中航也跌破前波低點，9月營收散裝船是比貨櫃輪更有成長性，走勢上也漸漸不同調，在基本面不變的情形下，散裝航運的走勢就要看融資被迫殺出後的強彈機會。

另外國際原油價格居高不下，帶動PVC、EVA等塑化原料價格走揚，台塑、華夏、亞聚、台聚在適度回檔修正後可留意。至於本周納入投資組合的越峰，股價13日價漲量增突破前高。

(時報資訊)

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