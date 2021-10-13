倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開高震盪走低，終場下跌114.85點，跌幅0.7％，收在16,347.99點；櫃買指數亦同步下殺4.06點，跌幅2.02％，收在196.74點；三大法人進出方面，外資續賣85.32億元，投信續買8.39億元，自營商轉賣7.4億元，惟外資法人於台指期轉賣2,814口多單，累計淨空單部位為18,436口，心態轉趨謹慎保守。

台股13日賣壓仍沉重，且就技術面觀察，大盤10日線、月線和季線等短中期均線均震盪下彎，都使得台股買氣低迷。

不過，即便市場信心未完全恢復，加權指數短線再探底的危機未解除，惟對於台股短線的下殺，投資人無須過度恐慌。畢竟國內整體經濟表現相對持穩，且下檔年線目前仍持續走揚，「萬六」關卡又是國家隊護盤底限，只要經濟大環境沒有急速惡化，一旦利空出盡後，預期台股可望迅速回穩。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，法說報喜、業績看旺，股價於低檔量增、一舉突破短中期均線，加上公司派及法人大戶心態偏多，預期只要量價不失控，後市仍有續漲機會。

展望後市，市場人氣指標貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，後市若能強勢表態，屆時將可望吸引市場人氣歸隊，帶動整體大盤人氣回籠。

選股方面，仍不脫離四大範疇，第一，晶圓代工漲價受惠股，包括矽智財（IP）股智原，預期於10日線或月線附近，逢低仍值得留意；第二，電動車概念股越峰、漢磊、金雨、中華化、永光等，都是長期可持續關注的主軸；第三，低軌道衛星概念股；第四，業績成長股，譬如技嘉，不僅第四季可望延續第三季成長態勢，明年營運展望也非常樂觀，後市不容小覷。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意