今年來大陸官方對互聯網、教育、遊戲、地產、醫療、娛樂圈等領域，監管政策頻發，引發股市震盪，但隨大陸疫苗接種率提高，經濟活動逐步重啟，陸股長線持續看好，適逢第四季傳統股市旺季，利空淬鍊後的陸股，投資機會浮現。

時序進入年底，統計近12年主要股市第四季漲幅皆有不錯表現，滬深300指數、中證內地消費主題指數第四季平均漲幅分別為8.27％、6.71％，優於MSCI世界股票指數、S&P 500指數。大陸已經有8成人口接種2劑疫苗，先前深受疫情所苦的接觸型消費，有機會逐步復甦，且大陸十一長假至農曆年前為消費旺季，可望成為第四季推升陸股一大助力。

兆豐投信指出，大陸貨幣、財政政策由緊轉鬆，故對未來股市看法並不悲觀。此外，人民銀行7／15調降0.5％的存準率，可望有大約1兆元人民幣的資金「解凍」，預期倘若未來經濟下行壓力增加，不排除仍有降準空間。而且人行9/17至今，以逆回購方式淨投放7,900億人民幣，足以因應跨季與連續假期需求，市場資金仍屬豐沛。

兆豐投信中國內需A股基金經理人黃家慶指出，2022年為大陸領導人換屆之年，因此維持經濟的平穩，避免系統性風險，將是官方施政目標。研判恒大危機、限電停工衝擊，最終順利落幕機會較高，雖然短期引發股市震盪，但並不減損對陸股中期樂觀看法。未來看好產業方面，消費股擁有旺季天時的配合，碳中和、科技自主則有中長期政策支持基礎，相關族群可能擔綱陸股攻堅要角。

(時報資訊)

#陸股 #監管 #貨幣 #財政

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2944.41 +28.03(0.96%)
17:03
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3561.76 +14.83(0.42%)
15:00
深圳成指
14353.08 +217.70(1.54%)
16:29
英國FTSE
7120.93 -9.30(0.13%)
18:31
法國CAC
6567.01 +18.90(0.29%)
18:31
德國DAX
15254.37 +107.50(0.71%)
18:31

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