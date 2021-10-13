【時報-台北電】博大(8109)110年9月合併自結損益，9月合併營收1億3769萬3千元，銷貨毛利6831萬9千元，稅前淨利5595萬9千元，稅前每股盈餘0.77元。

　1-9月合併營收11億2227萬1千元，銷貨毛利5億4723萬1千元，稅前淨利3億6879萬1千元，稅前每股盈餘5.03元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#博大 #電子零件 #EPS

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀