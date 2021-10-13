【時報記者任珮云台北報導】在龍頭品牌的優勢之下，美國訂閱戶使用Netflix已逐漸成為一種生活「習慣」，因此即使去年Netflix大幅調漲月費達13%，客戶流失率仍低，加上Netflix持續製播熱門影集增加原訂閱戶的黏著度與開發新訂閱戶，良性的循環讓Netflix具有優異的營收穩定性與成長潛力。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，Netflix在美國訂閱戶穿透率已經來到相對高檔，未來要展現大幅成長的空間有限，根據預估，自2021年起，Netflix新增用戶數主要成長將集中在歐非中東與亞太區，其次是拉丁美洲，再來才是北美地區，因此近年Netflix開始積極拓展美國以外的市場，包括針對亞洲、歐洲等國家，紛紛推出在地化的影集，如韓國的「魷魚遊戲」、「屍戰朝鮮」、西班牙的「紙房子」、德國的「闇」等，這些影集除了獲得當地觀眾喜愛，也在全球獲得極大好評。

楊博翔分析，對比其他串流平台如Disney+、Hulu、ESPN、HBO等，Netflix訂閱戶的穩定性最高，看好線上串流平台的長線發展潛力，投資人除了追劇，也可以透過消費型基金布局如線上串流平台這類新消費型態商機，爭取長期資產成長契機，且因為這些新興消費趨勢龍頭產業挾著新科技導入以及龐大的用戶族群，在拓展新業務、提高滲透率等方面都更具競爭優勢。

(時報資訊)