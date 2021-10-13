【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.眾達-KY(4977)：每股成交價73元，成交量244萬5798股，成交金額1億7854萬3254元。
2.兆豐新光R1(01003T)：每股成交價19.3元，成交量1500萬股，成交金額2億8950萬元。
3.亞德客-KY(1590)：每股成交價797元，成交量8萬股，成交金額6376萬元。
4.聯電(2303)：每股成交價56.95元，成交量56萬5000股，成交金額3217萬6750元。
5.聯電(2303)：每股成交價56.7元，成交量281萬2000股，成交金額1億5944萬400元。
6.台積電(2330)：每股成交價573.88元，成交量2萬8000股，成交金額1606萬8640元。
7.台積電(2330)：每股成交價571元，成交量6萬5000股，成交金額3711萬5000元。
8.智邦(2345)：每股成交價261.25元，成交量35萬股，成交金額9143萬7500元。
9.智邦(2345)：每股成交價255.14元，成交量6萬5875股，成交金額1680萬7348元。
10.智邦(2345)：每股成交價255.12元，成交量8萬9125股，成交金額2273萬7570元。
11.微星(2377)：每股成交價139.28元，成交量66萬5000股，成交金額9262萬1200元。
12.微星(2377)：每股成交價139.26元，成交量73萬5000股，成交金額1億235萬6100元。
13.第一店(2706)：每股成交價13.9元，成交量1000萬股，成交金額1億3900萬元。
14.聯詠(3034)：每股成交價372.5元，成交量14萬股，成交金額5215萬元。
15.欣興(3037)：每股成交價135.68元，成交量14萬7000股，成交金額1994萬4960元。
16.創意(3443)：每股成交價496.5元，成交量4萬5000股，成交金額2234萬2500元。
17.南茂(8150)：每股成交價43.08元，成交量58萬1000股，成交金額2502萬9480元。
18.南茂(8150)：每股成交價43.07元，成交量35萬6000股，成交金額1533萬2920元。
19.豐泰(9910)：每股成交價206.18元，成交量24萬9000股，成交金額5133萬8820元。
(時報資訊)
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