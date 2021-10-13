【時報-台北電】浩鼎(4174)Globo H抗體小分子藥物複合體新藥OBI-999向台灣衛福部食藥署提出二期人體臨床試驗申請。

浩鼎Globo H抗體小分子藥物複合體新藥OBI-999向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出二期人體臨床試驗申請。浩鼎在此試驗中將以免疫組織化學染色法(Immunohistochemistry, 簡稱IHC)測試受試者腫瘤的Globo H表現，作為二期臨床族群擴增試驗(Cohort Expansion Phase)收案條件。將再進行之下一階段研發為二期臨床族群擴增試驗，預計於2023年完成，惟實際時程將依執行進度調整。

Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999，以醣抗原Globo H為標的設計之抗體小分子藥物複合體(Antibody Drug Conjugate, ADC)，用於癌症治療。ADC藥物之靶向性來自其中抗體部分(antibody)，毒殺癌細胞作用大部分來自小分子化學藥物(payload)。抗體與化學藥物透過連接物(linker)互相連接，在抗體與腫瘤細胞表面的靶向抗原結合後，腫瘤細胞會將ADC藥物內吞(endocytosis)，之後ADC藥物會在溶(酉每)體中分解(lysosomal degradation)，釋放出具活性的小分子化學藥物，以阻止腫瘤細胞分裂，達到殺死腫瘤細胞的目的。預計進行之所有研發階段為一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記審核。（編輯整理：葉時安）

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