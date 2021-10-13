台北市中心的都更、危老進入收割期，據最新實價登錄，單是松山區就有五個危老、都更預售案揭露，前身為蘇黎世產險大樓的「敦仰」最高單價每坪221.9萬元，躋身200萬俱樂部，「馥敦飯店南京館」改建的「鐫萃」最高單價亦達每坪154萬元，台北市土地稀缺，建商投入危老及都更已成為台北市新案重要供給來源。
此波實價揭露了松山區多件危老及都更預售案實價資料，璞永建設所投入的蘇黎世產險大樓改建豪宅「敦仰」，有三件預售成交單價超過每坪200萬元，高樓層的17樓成交2.68億元，每坪單價221.9萬元，創下危老改建案最高單價。
全國首宗飯店危老案「馥敦飯店南京館」，由馥敦飯店與大陸建設合作，引進凱悅酒店集團旗下前衛時尚品牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」飯店進駐，推出飯國際酒店公寓「鐫萃」，最新有10筆實價揭露，單價多落在每坪143萬到每坪154萬元之間，此次揭露最高價是18樓戶別的的每坪154萬元，近年開發商規劃住宅及飯店的複合式產品都獲得不錯的迴響，顯示真正的飯店式服務對於個案的銷售與價格，都有正向幫助。
此次揭露案還有不少為市中心的中大型數都更案，如筑丰興業在北寧路推出的更新案「筑丰敦匯」，最高單價為每坪150萬元；璞真建設在敦化北路巷內推出的「一方璞真」，此次揭露每坪最高價每坪約140萬元。此外，小巨蛋周邊中小坪數的危老重建案「敦北文華」，此次揭露最高單價每坪約126萬元。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市中心土地難取得，開發商或地主透過都更與危老改建，取得可開發的土地推案，台北市危老改建至今年底可望累計核准通過600件，等於每個行政區平均有50件危老審核通過，不少已經開始預售推案，危老重建進入收割階段，危老政策已成為老舊市區快速改建的重要推手。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：