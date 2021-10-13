台北市中心的都更、危老進入收割期，據最新實價登錄，單是松山區就有五個危老、都更預售案揭露，前身為蘇黎世產險大樓的「敦仰」最高單價每坪221.9萬元，躋身200萬俱樂部，「馥敦飯店南京館」改建的「鐫萃」最高單價亦達每坪154萬元，台北市土地稀缺，建商投入危老及都更已成為台北市新案重要供給來源。

此波實價揭露了松山區多件危老及都更預售案實價資料，璞永建設所投入的蘇黎世產險大樓改建豪宅「敦仰」，有三件預售成交單價超過每坪200萬元，高樓層的17樓成交2.68億元，每坪單價221.9萬元，創下危老改建案最高單價。

全國首宗飯店危老案「馥敦飯店南京館」，由馥敦飯店與大陸建設合作，引進凱悅酒店集團旗下前衛時尚品牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」飯店進駐，推出飯國際酒店公寓「鐫萃」，最新有10筆實價揭露，單價多落在每坪143萬到每坪154萬元之間，此次揭露最高價是18樓戶別的的每坪154萬元，近年開發商規劃住宅及飯店的複合式產品都獲得不錯的迴響，顯示真正的飯店式服務對於個案的銷售與價格，都有正向幫助。

此次揭露案還有不少為市中心的中大型數都更案，如筑丰興業在北寧路推出的更新案「筑丰敦匯」，最高單價為每坪150萬元；璞真建設在敦化北路巷內推出的「一方璞真」，此次揭露每坪最高價每坪約140萬元。此外，小巨蛋周邊中小坪數的危老重建案「敦北文華」，此次揭露最高單價每坪約126萬元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市中心土地難取得，開發商或地主透過都更與危老改建，取得可開發的土地推案，台北市危老改建至今年底可望累計核准通過600件，等於每個行政區平均有50件危老審核通過，不少已經開始預售推案，危老重建進入收割階段，危老政策已成為老舊市區快速改建的重要推手。

(時報資訊)