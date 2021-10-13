新浪財經報導，在岸人民幣兌美元10月13日16：30收盤報6.4452，較上一交易日上漲113基點。

13日人民幣兌美元中間價報6.4612，下調165基點；12日中間價報6.4447，當日官方收盤價6.4565，夜盤報收6.4472。

另外，中國人民銀行13日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，另有1,000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

(時報資訊)

#人民幣 #逆回購

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