受到大陸恒大事件、能耗雙控、美國債務上限議題等因素影響，全球股市上沖下洗，不過還是有表現強勢的指數，觀察全球股市距創新高的幅度來看，以印度的1.47％最接近，紐西蘭2.88％次之，之前頻創新高的美股道瓊指數分別都有近4％的距離。

統計投信發行的海內外所有股票基金表現，群益印度中小基金是唯一一檔淨值創新高的基金，今年來績效也漲三成，表現亮麗。投信法人表示，印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局印度基金。

群益投信表示，美國縮表和恒大破產不確定性已消化，雖然市場持續受到通膨擔憂及疫情影響表現震盪，在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。甚至利用投信業者推出智慧理財機制，像是聰明又簡單的日日扣停利加碼機制，更可以幫自己投資理財增加效益。

其中，印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局印度基金。群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，由於印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，因此外資幾乎年年淨買超印度股市，今年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健，成為外資獨鐘的市場，在資金追捧下，印度今年來上漲23.95％，現階段全球新興股市經理人針對印度股市加碼最多。

第四季印度聚焦國內節慶需求和外銷動能，在無自身利空和企業成長動能仍佳下，資金預期將持續流入印度，股市高機率續創新高。投資策略上，由於印度節慶旺季開始，可布局內需相關股（消費、金融），出口相關布局則可以科技、特化及紡織類股為主，工業及水泥原物料雖然短期有利空，但中長期展望仍佳。

(時報資訊)