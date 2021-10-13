【時報-台北電】永豐金(2890)董事會決議發行普通公司債之發行條件，補充8月20日公告說明，為110年度第1期無擔保普通公司債，發行總額50億元，每張面額1000萬元，發行價格以票面金額十足發行，發行期間5年期，自110年10月21日開始發行，至115年10月21日到期，發行利率依固定年利率0.56%。募得價款之用途為預計110年第4季償還債務。（編輯整理：葉時安）

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