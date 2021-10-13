【時報-台北電】永豐金(2890)董事會決議發行普通公司債之發行條件，補充8月20日公告說明，為110年度第1期無擔保普通公司債，發行總額50億元，每張面額1000萬元，發行價格以票面金額十足發行，發行期間5年期，自110年10月21日開始發行，至115年10月21日到期，發行利率依固定年利率0.56%。募得價款之用途為預計110年第4季償還債務。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
【時報-台北電】永豐金(2890)董事會決議發行普通公司債之發行條件，補充8月20日公告說明，為110年度第1期無擔保普通公司債，發行總額50億元，每張面額1000萬元，發行價格以票面金額十足發行，發行期間5年期，自110年10月21日開始發行，至115年10月21日到期，發行利率依固定年利率0.56%。募得價款之用途為預計110年第4季償還債務。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：