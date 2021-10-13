【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國經濟在七月出現萎縮之後，八月恢復為成長，維持了金融市場的預測路徑，認為英國央行(BoE)即將在今年底前升息。

八月的國內生產總額(GDP)較前一個月增加了0.4%，略低於路透調查經濟學家的預期。而七月的數據則下調為減少0.1%。

英國國家統計局(ONS)主任Darren Morgan指出，酒吧、餐廳、節慶開始從解封中受益，為第一個完全沒有新冠封鎖的月份，因此經濟在八月有所回升。

面對通膨急遽上升，英國央行很可能成為疫情以來第一個升息的主要央行，投資人押注BoE將在12月底前升息至0.25%，將高於0.1%的歷史低點。

根據目前最新數據，英國經濟規模正來到疫情爆發前規模的0.8%以內，差距已經縮小。

英國經濟在2020年萎縮了9.7%，為近300年來最大幅度的萎縮。

國際貨幣基金(IMF)周二預測，英國可望成為G7組織復甦速度最快國家，今年將成長6.8%，儘管部份原因為去年萎縮規模較大所造成。

有許多逆風因素正干擾著英國復甦，例如新冠病毒的蔓延、全球供應鏈的混亂、英國脫歐後的貿易和出入境限制等。

統計局表示，車用晶片短缺在八月有所緩解，協助汽車業恢復成長，但八月汽車產量仍較二月的峰值低了14%。

另外供應短缺在營建業上尤其明顯。由於成本上升和原物料例如鋼鐵、玻璃、水泥的短缺，營建業產出連兩個月下跌。

英國近期在九月出現因油罐車司機短缺，導致加油站缺油的現象，以及天然氣價格上升，經濟可能會受打擊。

Pantheon經濟學家Samuel Tombs表示，八月經濟溫和的成長，應該可以讓BoE的委員會相信，經濟不需要透過立即的升息來降溫；另外，九月的GDP需要成長2.2%，才能符合央行對第三季成長2.1%的預測。

(時報資訊)