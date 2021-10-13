【時報-台北電】禾生技(4194)取得燒燙傷清創藥品「"美迪文"清創凝膠藥(NexoBrid)」台灣藥品許可證。

禾生技台灣獨家經銷代理之藥品NexoBrid已取得台灣食品藥物管理署(TFDA)核發之藥品許可證。該藥品將透過公司於台灣上市銷售。該藥品在台灣上市後，禾生技將攜手MediWound於各大醫學中心推廣此創新的清創產品，亦將同步申請納入健保給付，為燒燙傷患者提供此突破性的酵素清創療法。

NexoBrid，為以色列藥物開發公司MediWound Ltd(Nasdaq：MDWD)所屬藥品，由禾生技於台灣獨家經銷代理；該藥品在2013年於歐盟市場上巿銷售，目前亦申請US FDA上市許可中，主要使用於成人深二度(deep partial-thickness)及三度(full-thickness)燒傷焦痂(eschar)之清創(debridement)。

「美迪文」清創凝膠藥(NexoBrid)為MediWound公司在其酵素技術平台開發的創新藥物，以突破性的酵素清創取代外科手術清創，僅需要在燒燙傷傷口敷藥4個小時，即可完成清創程序，大幅減少對患者的傷害(手術)、避免傷到健康的皮膚組織，減少清創過程的疼痛和失血，也減少清創後需要皮膚移植的傷口面積；同時，NexoBrid也減少了醫療資源的消耗，包括醫療設備/設施的投入、麻醉劑的使用和降低外科醫生的負擔，有效改善燒燙傷護理的複雜性和效益。

NexoBrid在歐盟上市後，為燒燙傷清創帶來了典範的轉移(Paradigm Shift)。歐盟燒燙傷專家根據這些年來累積的經驗，分別在2017年及2020年發佈了第1版及更新版的酵素清創指引，協助世界各地醫師及專家們使用該突破性療法於燒燙傷清創。

此一創新藥物，業已獲得美國生物醫學高級研究與發展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA)資助MediWound研發經費，亦與其簽訂了大規模公共衛生緊急狀況儲備用藥的供應合約，BARDA對MediWound的累積資助和採購，已高達2.02億美金。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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