台睿（6580）為加快拓展新一代的口服抗癌新藥CVM-1118，13日與共信醫藥（6617）簽訂合作協議，將共同針對CVM-1118與其他藥物合併用於非小細胞肺癌治療進行研究，放眼中國肺癌市場的開發。

CVM-1118具有多重標靶之作用機制及獨特的抑制癌細胞類管道形成（Vasculogenic mimicry，VM）之功效，除有極佳的抗癌效果外，更比針劑型之癌症藥物副作用低，有潛力可用來對抗多種癌症。台睿於美國與台灣先後完成CVM-1118第一期人體臨床試驗後，目前正執行晚期肝癌與神經內分泌腫瘤之二期臨床試驗中。

共信醫藥則專注在小分子抗癌化學消融新藥研發的生技醫藥公司，旗下共有4項產品於臨床試驗階段，其中應用於肺癌之產品於中國完成臨床試驗一至三期後，目前於中國申請的藥證正在進行審評審批階段。

有鑒於台睿在癌症新藥CVM-1118上的研發技術與量能，以及共信在中國與肺癌領域已建立的資源，兩家公司將攜手推動CVM-1118肺癌適應症於中國市場的開發，除將研究各種可能之合併治療，未來雙方也將積極朝向產品商業化發展，包含在中國市場進行募資，進行大規模之臨床試驗，以及就CVM-1118肺癌適應症於中國市場進行授權洽談等。

台睿董事長林群表示，中國是全球第二大醫藥市場，尤其癌症藥物市場龐大，預計到2024年將達到3,672億人民幣。肺癌將是台睿與共信攜手，進入中國的一個很好的切入點，也有利於未來本產品在中國之外的全球授權之技術加值。

中國癌症新發及死亡人數居全球首位，肺癌發生和死亡人數更居中國十大癌種之首，其中非小細胞肺癌佔85％，新發病例數從2015年的67萬預計增加到2030年的104萬，依據Frost&Sullivan預估，非小細胞肺癌標靶藥物在中國有極大的市場需求和發展潛力，市場在2024年將達到867億人民幣，並到2030年進一步增長至1,829億人民幣。

目前肺癌治療除非有基因突變型，例如表皮生長因子受體或淋巴瘤激酶融合基因突變有標靶藥物治療外，大部分原生型的非小細胞肺癌還是以化學治療為主，而化療的整體反應率大約在20-30％之間，因此對於提升療效還是有很大的需求，再加上傳統的化療副作用高，病人難以忍受較長期的治療，因此如何降低化療的劑量，又能合併加成抗癌的療效，是CVM-1118可以扮演的角色。

而共信的PTS產品，是以精準治療為定位，以微創靶向化學消融技術來進行治療，能夠發揮安全有效的腫瘤消融治療效果，並能提升病患的生活品質，而PTS產品的另一項特色是在注射PTS注射液後，在腫瘤組織及正常組織間會出現明顯切緣邊界的特徵，可與手術切除、放射線腫瘤治療及以藥物治療互相配合，並達到更好的療效。

(時報資訊)

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