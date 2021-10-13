永豐投顧總經理李學詩認為，台股跌破16,400點以下都是買點，這點位的台股現金殖利率為2.8％，投資價值浮現，是好的進場點，下方支撐為16,000點，約在年線位置具有強勁支撐，但建議投資人仍以大型股為主，尤其晶圓代工台積電漲價及塑化等，中小型股因中實戶撤退，資金難以匯集，短線熱度將不足。
台股目前弱勢的貨櫃航運股長榮、陽明及萬海為景氣循環股，李學詩認為，投資人仍應該以股價淨值比（PB）來預估其價值，非採用本益比（PE）。
台股13日已跌破16,400點，下跌114.85點，跌幅0.7％，成交量2,571.69億元，台股在13日亞洲股市中跌幅最深，韓國股市13日上漲0.96％。
(時報資訊)
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