【時報-台北電】藥華藥(6446)Besremi(Ropeginterferon alfa-2b)獲韓國食品藥物安全部(MFDS)核准上市許可，使用於真性紅血球增多症(PV)。
藥華藥之Besremi(Ropeginterferon alfa-2b, 即P1101)於110年10月13日獲韓國食品藥物安全部(MFDS)核准上市許可，使用於真性紅血球增多症(PV)。Besremi(Ropeginterferon alfa-2b, 即P1101)係新一代創新長效型干擾素藥物，用於治療不具症狀性脾腫大的低風險PV患者(若需要細胞減量療法)及高風險PV患者。公司之韓國子公司將向國家健康保險局(National Health Insurance Service)申請將Ropeginterferon alfa-2b納入健保給付，並持續進行上市前行銷活動和商業銷售。（編輯整理：葉時安）
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