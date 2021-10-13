【時報-台北電】金洲(4417)公告，越南子公司越南金洲公司、越南金達公司及越南金泰公司取得當地政府同意得依要求條件分階段復工。金洲也表示，以員工的健康安全保障為優先考量，配合當地政府防疫規定，持續加強各項防疫措施，積極安排復工事宜，並視情況進行生產調度。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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