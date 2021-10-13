【時報-台北電】聯發國際(2756)為充實營運資金，董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股154.3萬股，每股面額10元，發行價格暫訂為每股77元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長依據上櫃前公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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