【時報記者郭鴻慧台北報導】據實價揭露，中山區豪宅「頂高豪景」首度出現轉手交易，新買家以現金1.75億元，入主13樓第一手毛胚屋，對照前屋主十年前的入手價格2.1億元，等於大撿便宜，省了3600萬元！無獨有偶，中山北路旁的豪辦「欣翰士林官邸」，9月也傳第一次轉手交易，買方台塑生醫一樣是搬現金，砸5億880萬元買下11、12樓兩戶，比起原屋主2017年的入手價格7億4515萬元，兩戶共讓利2億3635萬元！
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一稅上路後，房市確實進入盤整，若當初買在高點的，又不得不在短期內轉售的，多少都會面臨賠售的命運；不過隨著整體房市交易回溫，近年賠售狀況越來愈少，僅有少數個案，因入手價過高，或個人資金需求急售，才會願意讓利。
其中「欣翰士林官邸」，當初開賣時以豪宅推案，因此初期成交價格曾站上單價120~130萬元，不過因土地使用分區為特定商業區，不可作為住宅使用，受北市府嚴格管制，該建案只能以商業使用來銷售，再加上當時正逢房市修正時期，導致買家卻步，所以近年單價落在100萬元初，就連這次最新交易的頂樓戶，也讓買方大賺兩億元以七折價入手。
台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「頂高豪景」坐落素有台北華爾街之稱的南京東路一段、中山北路口，屬於中山區精華地段，正對林森公園與康樂公園萬坪綠景，因此吸引不少富豪家族包戶掃樓。該社區於2015年完工，預售期間單價約在120~140萬元左右，近年鮮少交易，最新一筆交易是2016年，15樓的單價約147萬元，而最新交易單價109萬元，確實低於行情，且屋況仍維持第一手的毛胚屋，顯示屋主當初購入並非為自住需求，隔了十年賠售出場，不排除原屋主因個人因素，才讓新買家得以低點入手。
而這兩筆交易的新買家，正好都是現金交易，張旭嵐指出，市場資金豐沛已是不爭的事實，高資產族也積極找標的，分配資金去處，遇上降價的物件，正好低點入手！且現金購屋可以縮短交易時程，對於急於想處分資產、了結一樁心事的賣方來說，也不啻為促成讓利的條件之一。
(時報資訊)
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