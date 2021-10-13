1000元國旅券12日首抽60萬份，預計將發出240萬份，高巿府觀光局13日宣布祭出第二波高雄券15萬份，只要憑振興券或國旅券參加旅行社高雄遊程，或透過旅行社代訂高雄合法旅宿，就可領到200元高雄券，15日將公布完整方案。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，針對高雄券第二波加碼，各縣市旅行公會摩拳擦掌，準備包裝屬於自家高雄的產品，已有旅行社將推出2天1夜999元住宿三星級以上優惠遊高雄再加贈高雄券方案，相信對業績有一定幫助。

觀光局透露，11月1日起透過旅行社預購行程或住宿，來高雄花國旅就可賺200元高雄券。主祕孫春良指出，第一波高雄券鎖定的是百貨、旅宿跟餐飲，這次加碼的高雄券，等於是符合資格的旅客來高雄，就有200元零用金。

(時報資訊)

#高雄券 #振興五倍券 #振興券 #五倍券

延伸閱讀