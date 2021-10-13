學者央行副總裁陳南光強調，台灣過去20年來都處於「很低」的通膨，甚至還有一段期間在通縮邊緣，但近期發生在全世界的通膨上升趨勢，源自穩定通膨的結構因素已然發生鬆動，尤其各央行的貨幣政策向來定錨「抗通膨」，聯準會、歐洲央行甚至透過修改貨幣政策架構，對外釋出將容忍更高與更持久通膨的訊息，由於貨幣政策在「通膨預期定錨」扮演重要的角色，「通膨預期卻說變就變，一不小心，就會引發真的通膨」，央行一直維持寬鬆貨幣政策，將引發更大的危機！

陳南光繼9月公開投書揭露近期的通膨不是短期現象， 13日再於劉大中教授紀念研討會上，專題演講「『消失的通膨』何時再現？ 」。實際上，主計總處和央行不太愛聽到外界講通膨，總認為是短期現象，陳南光說，基於學術研究用更長期的時間觀察通膨議題，會發現「這次不一樣了！」，因為新冠疫情使得全球大環境的傳統結構已在改變。

主辦單位劉大中先生教育文化紀念基金會董事長許嘉棟表示，目前央行的政策利率，即重貼現利率和市場利率嚴重脫節，市場上充斥太多游資，使得股市和房市等資產價格一直在上漲，央行卻不能不顧及全球水平恣意大步升息，央行貨幣政策在抗通膨議題上無法發揮功效。此次的劉大中教授紀念研討會以「疫後大通膨時代即將來臨？」為主題，就是學研界應學習劉大中先生對台灣經濟長期發展的投入，提醒各界關切疫後所面臨的新情勢。

陳南光指出，央行長期以來的貨幣政策在「通膨預期定錨」扮演重要的角色， 現在的問題是，央行抗通膨的公信力正在削弱，可能動搖民眾長期以來的通膨預期定錨。在疫情導致供需混淆、碳排放管制等新情勢，接下來主要央行如何應對上升的通膨預期，至關重要。 然而主要央行涉入金融市場的運作已深，再加上已累積龐大的政府與民間負債，央行政策回應通膨顯得躊躇不前。

他強調，人們對於通膨預期的形成、貨幣影響物價傳遞，以及通膨觸發機制的轉變，「瞭解仍然有限」，建議央行應該密切關注通膨預期的變化，不應輕易將通膨定錨可能流失的跡象，斥為暫時性的干擾。深入研究與調查極為重要。

(時報資訊)