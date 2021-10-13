【時報-台北電】總太(3056)擬自行撤回現金增資發行新股案。
原9月13日公告總太董事會決議現金增資發行新股，然因公司綜合考量近期資本市場狀況及整體營運環境，擬自行撤回一一Ｏ年度現金增資發行普通股案，日後再另行考量適當之申報及發行時機。變動後對公司財務業務無重大影響。（編輯整理：葉時安）
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【時報-台北電】總太(3056)擬自行撤回現金增資發行新股案。
原9月13日公告總太董事會決議現金增資發行新股，然因公司綜合考量近期資本市場狀況及整體營運環境，擬自行撤回一一Ｏ年度現金增資發行普通股案，日後再另行考量適當之申報及發行時機。變動後對公司財務業務無重大影響。（編輯整理：葉時安）
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