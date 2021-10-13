【時報-台北電】華航(2610)遭民航局裁處罰鍰新台幣200萬元。
華航未落實「國籍航空公司實施機組員防疫健康管控措施作業原則」未採取有效防疫管控作為及未善盡督導責任，民航局依民用航空法規定處以新台幣200萬元罰鍰。將依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
針對本次機組員個人違反防疫健康管控措施事件，公司持續強化機組員防疫措施，並依中央流行疫情指揮中心及交通部民航局最新之相關規範，落實各項防疫管理作為。（編輯整理：葉時安）
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【時報-台北電】華航(2610)遭民航局裁處罰鍰新台幣200萬元。
華航未落實「國籍航空公司實施機組員防疫健康管控措施作業原則」未採取有效防疫管控作為及未善盡督導責任，民航局依民用航空法規定處以新台幣200萬元罰鍰。將依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
針對本次機組員個人違反防疫健康管控措施事件，公司持續強化機組員防疫措施，並依中央流行疫情指揮中心及交通部民航局最新之相關規範，落實各項防疫管理作為。（編輯整理：葉時安）
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