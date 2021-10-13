【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】國際貨幣基金（IMF）周二提出警告，債券殖利率大幅升高可能使人壽保險業面臨風險，在最極端的情況下，可能導致保險公司在美國和歐洲清算高達1兆美元的投資。
IMF在其《全球金融穩定報告》（Global Financial Stability Report）中表示，人壽保險業者變得更加脆弱，該產業「處於固定收益市場的中心」，擁有約20%的全球債券和30%的信貸投資。人壽保險公司持有長期債務，且是長期債券需求的重要來源。
報告指出，債券殖利率和企業利差突然大幅升高的壓力情境，可能導致某些國家或地區的保險業者陷入高達30%的按市值計價損失（mark-to-market losses），而美國和英國的保險公司將尤為脆弱，「這可能導致退保潮，迫使壽險公司清算投資，在最極端的情況下，美國和歐洲這樣的清算規模可能達到1兆美元。」
IMF資本市場和貨幣部門主任Tobias Adrian表示，利率持續升高可能給一些金融機構和人壽保險公司帶來麻煩，「利率升高可能使保險公司出現按市值計價的損失，但其他投資者也一樣」。
隨著通膨疑慮加劇，公債殖利率持續走高，美國10年期指標公殖利率已經逼近4個月新高。
(時報資訊)
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