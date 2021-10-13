美股開高走低收黑，台股同樣欲反攻卻後繼無力，再挫逾百點，但外資賣超及匯出力道縮小，加上出口商進場拋匯，支撐新台幣止跌，大致在平盤上下整理，終場收在28.145元兌1美元，升值0.7分，終結連二貶，台北外匯經紀公司成交量8.33億美元。
外匯交易員表示，美股主要指數全部收跌，台股開盤雖試圖反攻，隨即又展開下殺，最後收連三黑，再挫114點至16,347點，外資縮小賣超至二位數的新台幣85億元，在匯市有進有出，加上國際美元略回檔，韓元等主要亞幣紛紛轉升，新台幣也止跌轉為小幅上揚。
外匯交易員指出，出口商看到新台幣止跌回升，趕緊把握好價格，積極進場拋匯，但同時進口商也進場買匯，雙方拉鋸下，新台幣陷入平盤上下整理，午後出口商及外資賣匯較多些，支撐新台幣收高。短線金融市場持續消化利空消息，外資較無明確方向，預料新台幣應是延續區間整理格局，暫停在28元價位不變。
(時報資訊)
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