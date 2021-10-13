外交部發言人歐江安指出，針對美國國務院發言人普萊斯於例行記者會重申美國對台安全承諾並深化台美關係等議題，外交部已經關注到普萊斯的說法，美國政府將持續依循《台灣關係法》、「六項保證」、《台灣保證法》等相關文件，與台灣加強往來。
歐江安並表示，美方已據以修改對台交往準則，以更加反映台美關係的拓展與深化。外交部歡迎普萊斯發言人重申，美國對台灣的承諾是「堅若磐石」（rock-solid），他也認為台灣是先進的民主政體、美國關鍵的經濟與安全夥伴。
面對中國近數周以來對台灣的恫嚇威脅，歐江安表示，外交部感謝美國政府多次重申對台灣堅定的安全承諾；美方也用具體行動加強與台灣互動與合作。例如，10月12日美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿費南德茲（Jose Fernandez）與我國駐美國代表蕭美琴大使會面，討論持續推動台美「經濟繁榮夥伴對話」的必要性，進一步深化台美經濟夥伴關係。
歐江安強調，台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主自由價值；我國的戰略地位對於維護國際社會的和平與穩定，扮演不可或缺的角色。我國政府將持續與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。
(時報資訊)
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