【時報-台北電】京城銀(2809)10月15日9時，受邀參加台灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「10th Taiwan CEO Week on Air」。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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