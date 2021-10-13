台股13日呈現開高走低格局，早盤往上挑戰16,500關卡後，台股旋即賣壓出籠，終場台股再度走跌收黑，成交金額縮減至2,571億。目前台股買盤呈現疲弱，短線在OTC指數率先走弱下，台股將續測大區間底部支撐位置。
外資現貨賣超85億，期貨淨空單增加至18,436口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬4,000餘口，買權OI增量積極，賣權OI支撐集中在萬六履約價，目前選擇權上檔壓力逐漸沉重。
群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性態勢，月選中性不變，整體籌碼面中性偏空。技術面目前台股將測試10月5日低點位置，一旦該支撐出現放量跌破，台股短線將加速回測萬六關卡。
(時報資訊)
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