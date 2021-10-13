財政部13日公布9月稅收統計，9月實徵淨額為3,020億元，年增13.1％，主要為營所稅收年增180億元、綜所稅收年增124億元、營業稅收年增43億元、證券交易稅收年增40億元較多，而土增稅年減36億元。
累計今年1～9月實徵淨額為2兆2,380億元、年增22％。以營利事業所得稅收年增1,920億元、證交稅收年增1,060億元、營業稅收年增514億元、貨物稅收年增143億元較多。
此外，累計今年1～9月實徵淨額占累計分配預算數119.5％，占全年預算數91.8％。
展望今年稅收，財政部估計可達全國總稅收預算數2兆4,385億元，包括中央稅收1兆6,785億元、地方稅收（含統籌稅款）6,680億元、中央特種基金920億元等目標，有機會出現超徵850億元以上情況。
(時報資訊)
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