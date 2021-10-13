根據實價揭露，位於台北市中山北路士林官邸旁的豪辦「欣翰士林官邸」，9月傳出第一次轉手交易，買家為台塑生醫，以現金交易方式，共砸5億880萬元買下11、12樓2戶，估計原屋主2戶共賠售2.3億元。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「欣翰士林官邸」當初開賣時是以豪宅來推案，初期成交價格每坪曾達120-130萬元，頂樓戶甚至以150萬元成交，但因土地使用分區為特定商業區，不可作為住宅使用，在台北市政府嚴格管制下，只能以商業使用來銷售，再加上適逢房市修正時期，導致買家卻步，因此，近年單價落在100萬元初之譜，2016年房地合一稅上路後，房市進入盤整，若當初買在高點，又不得不在短期內轉售的，多少都會面臨賠售的命運。
欣翰士林官邸位於中山北路五段，樓高12層，共107戶，屋齡約6年，根據資料顯示，原屋主2017年取得時的單價高達150萬元，入手價7億4515萬元，持有4年後轉手，買方以7折價入手，大撿便宜2億3635萬元，前屋主則是2戶賠售2.3億，每戶都賠上億元。
屋比房屋總監陳傑鳴認為，因北市府嚴打取締，使建物原推「豪宅」的希望破滅，只好轉型成「豪辦」，但因士林官邸周邊休閒、旅遊氛圍濃厚，並非傳統辦公商圈，加上缺乏上下聚落，進駐企業較為受限，價格也不易創高，近期成交單價約100萬，該筆交易大致合乎行情，未來若推出高端醫療診所，有機會突破重圍，打中鄰近的天母高收入客群。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，該案主要在於用途受限，加上產品所在位置和主辦公區塊有落差，轉手性受影響，也讓交易價格表現差強人意。
(時報資訊)
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