公平會13日不禁止全家便利商店、玉山銀行、拍付國際公司等3家事業合資新設事業全盈支付公司，專營電子支付機構業務。

公平會表示，雖然全家便利商店、玉山銀行、拍付國際公司分別經營連鎖式便利商店、銀行、第三方支付等業務，並分屬不同領域，但因各參與結合事業皆有提供行動支付服務，且玉山銀行、拍付國際公司的子公司，與新設事業全盈支付公司都已獲得金管會許可，得兼營或專營電子支付機構業務。

公平會也因此從水平及多角化結合的角度評估。在水平結合部分，公平會表示，考量參與結合事業各自提供的行動支付服務內容與市場定位並不完全相同，且各自所屬相關市場競爭激烈，存有強力競爭對手，消費者也可輕易轉換交易相對人，因此三家企業沒有藉由合資而提高商品價格或服務報酬的能力，不致於降低彼此間相互競爭的誘因。

在多角化結合部分，公平會指出，從法令管制、技術、跨業發展計畫等面向觀察，都不致對相關市場的潛在競爭產生影響。

公平會也從參與結合事業共同建立行動支付生態圈面向觀察，考量連鎖式便利商店提供行動支付服務的目的，是為提供多元且便利的支付服務予消費者，銀行業者與行動支付業者在經營發展上，也無不積極與通路業者合作，因此沒有縮減或拒絕與相關市場業者合作的誘因，也不致驟然改變相關市場結構及原有市場地位，反而可能有促進行動支付業者競爭間的正面效果。

公平會更針對所涉及使用者資料及數據累積，以及個人資料保護等新興數位競爭問題進行評估。公平會認為，三家合資所獲取的使用者資料及數據的類型、特性，以及市場狀態，競爭對手並非無法透過其他來源蒐集或以其他資料取代。

(時報資訊)