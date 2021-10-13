【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周三延續了下跌走勢。投資人對於通膨將導致經濟成長放緩的前景感到擔憂；另一方面，企業軟體大廠思愛普(SAP)的強勁獲利，減緩了德國股市的跌勢。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.93點或0.42%，為455.28點。德國藍籌的DAX指數跌0.2%；法國CAC指數跌0.5%；英國富時(FTSE)指數跌0.4%。

重量級權值股思愛普上漲2.6%，暫報119.8歐元。隨著越來越多客戶將IT營運業務轉到雲端，該公司第三季財報強勁，並且第三度上調全年財測。

法國奢侈品集團LVMH下跌0.1%。隨著上半年出色表現之後，亞洲和美國的營收表現出現放緩。

線上食品訂購和配送公司Just Eat Takeaway大跌5%，表現為歐股最差。該公司第三季訂單表現劣於分析師預期。

蘋果供應商，包括意法半導體、英飛凌、奧地利微電子(AMS)皆下跌約1%。彭博報導，蘋果可能削減iPhone 13產量。

(時報資訊)