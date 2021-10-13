【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周三延續了下跌走勢。投資人對於通膨將導致經濟成長放緩的前景感到擔憂；另一方面，企業軟體大廠思愛普(SAP)的強勁獲利，減緩了德國股市的跌勢。

　周三泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.93點或0.42%，為455.28點。德國藍籌的DAX指數跌0.2%；法國CAC指數跌0.5%；英國富時(FTSE)指數跌0.4%。

　重量級權值股思愛普上漲2.6%，暫報119.8歐元。隨著越來越多客戶將IT營運業務轉到雲端，該公司第三季財報強勁，並且第三度上調全年財測。

　法國奢侈品集團LVMH下跌0.1%。隨著上半年出色表現之後，亞洲和美國的營收表現出現放緩。

線上食品訂購和配送公司Just Eat Takeaway大跌5%，表現為歐股最差。該公司第三季訂單表現劣於分析師預期。

　蘋果供應商，包括意法半導體、英飛凌、奧地利微電子(AMS)皆下跌約1%。彭博報導，蘋果可能削減iPhone 13產量。

(時報資訊)

#歐股 #通膨

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2944.41 +28.03(0.96%)
17:03
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3561.76 +14.83(0.42%)
15:00
深圳成指
14353.08 +217.70(1.54%)
16:29
英國FTSE
7120.93 -9.30(0.13%)
18:31
法國CAC
6567.01 +18.90(0.29%)
18:31
德國DAX
15254.37 +107.50(0.71%)
18:31

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