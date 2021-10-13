【時報記者林資傑台北報導】金融科技創新園區FinTechSpace為擴大數位沙盒合作實證場域、加速培育創新實證人才，宣布與台科大、中正及中山大學3校合作，率先推出北中南三大校園實證基地，盼藉由創新實證應用培養創新實證人才，強化校園實證成果與產業接軌，有效激活校園FinTech能量。
在金管會指導下推動創新園區設立的金融總會，今（13）日在台科大舉行數位沙盒校園實證基地揭牌記者會，祕書長吳當傑表示對此機制有4項期許，盼將業者思維引進到校園、提升學校研究能量、學生和教師能活用學校資源，且能產生跨領域創新實證成果與產業對接。
數位沙盒校園實證基地運用數位沙盒既有API服務基礎，透過校園課程合作帶領學生了解場景金融發展及設計架構，北、中、南三大基地分別設立於台科大、中正及中山大學，根據特色優勢訂定不同實證主題方向。
北區的台科大以「智能化純網路投保與智能投資應用之風險管理」為主題，由管理學院財務金融研究所領軍，匯集該校創新育成中心及執行中的教育部科技前瞻人才培育計畫（Talent Portal平台）合作推動金融科技創新實證，主推實證成果與產業接軌，培育金融領域人才。
中區的中正大以「樂齡族場景金融服務設計」為主題，由管院及財務金融系主導，攜手近期獲教育部核可成立的「金融科技碩士學位學程」結合校園實證基地，共同培育金融科技創新人才，亦結合中正大「高齡跨域創新研究中心」共同推動樂齡族場景金融服務設計。
南區的中山大則以「金融大數據策略分析」為主題，由管院及財管系負責，由教育部發展頂尖研究中心計畫重點補助學系的財管系，建置「行為財務實驗室」模擬教室，購置多項國際數據庫，並舉辦語言量化投資實作工作坊，協助專案與實務接軌。
數位沙盒校園實證基地合作單位涵蓋金融科系相關科系所、創新育成中心、技術研發中心、數據研究中心等校園單位，預計每月舉辦一場教師主題交流課程或工坊，並於明年6月舉辦學生期末成果發表。
金管會副主委蕭翠玲表示，台灣的金融科技數位沙盒最早是在創新園區運作，為第一個開放API集體創作平台，此次透過建置校園基地機制，除希望將過去經驗帶到大專院校，並希望善用校園研發能量及年輕人對數位金融服務的想像，放大API的開發及應用。
蕭翠玲認為，學校教師的專業投入與對發展金融科技展現的熱忱，是此次建置校園實證基地的關鍵元素，非常期待透過校園基地能培養出一個生態系，將創新概念以最小成本發揮最大的效用。
金融總會表示，「數位沙盒校園實證基地」能促進金融科技產學研多方合作，強化校園研究能量並活化學習資源，帶動跨域創新服務實證成果，期盼藉由培養校園金融科技創新人才，持續推動金融科技創新轉型。
(時報資訊)
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