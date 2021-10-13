【時報-台北電】主計總處表示，隨國內疫情趨穩，勞動市場持續回溫，8月底工業及服務業全體受僱員工人數809萬3千人，較上月底增3萬人或0.36%。其中，8月本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為45,543元，月增0.99%，年增1.97%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為53,911元，年增0.70%。
8月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為43,227元，月增0.76%，年增1.66%；總薪資平均為51,169元，年增0.49%；其中部分工時員工經常性時薪195元，與上月持平，較上年同月則增2.63%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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