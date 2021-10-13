【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】近日股價明顯下修的科技族群，13日受到市場買盤追捧下，帶領韓股大步向上，KOSPI收2,944.41點，漲28.03點或0.96%。同時，韓元走升。

　韓國就業市場傳出好消息，13日最新數據指出，儘管目前當地第4波新冠疫情尚未明顯降溫，但9月工作成長機會卻是過去7年最多，表示韓國出口強勁下，景氣正在復甦，人力市場也蓬勃發展。

　前個交易日大跌超過3%的三星電子收跌0.29%，SK海力士漲0.55%。Naver漲2.69%，現代汽車漲3.18%。LG化學漲1.51%，電池製造商三星SDI也漲1.21%，外資賣超2730億韓元。

全球產量第5大的鋼鐵廠韓國浦項鋼鐵於13日表示，受惠於全球景氣復甦，需求強勁下，第3季營業利益飆漲4.5倍多並再創歷史新高。因此，浦鋼股價黑翻紅，最後收漲0.93%。

　弱勢族群方面，因美國通用汽車使用LG瑕疵電池後，產生火燒車疑慮，在通用求償下，故LG集團第3季季報中，先提列9億美元當成召回成本，LG股價在13日下跌1.61%。

　美元兌韓元匯價為1,193.8，升值5韓元。

(時報資訊)

#KOSPI #外資 #匯價 #韓股

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2944.41 +28.03(0.96%)
17:03
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3561.76 +14.83(0.42%)
15:00
深圳成指
14353.08 +217.70(1.54%)
16:29
英國FTSE
7120.93 -9.30(0.13%)
18:31
法國CAC
6567.01 +18.90(0.29%)
18:31
德國DAX
15254.37 +107.50(0.71%)
18:31

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