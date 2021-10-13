【時報記者郭鴻慧台北報導】台北市中心土地難取得，開發商或地主透過都更與危老改建，取得可開發的土地推案，此次實價揭露可發現，北市的都更與危老逐漸進入收割期，松山區就有5件預售揭露案，都是危老或都更改建預售，其中前身為蘇黎世大樓的舊商辦，此次揭露最高單價221.9萬元，也躋身台北市豪宅圈的200萬元俱樂部。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市參與危老改建的基地面積已經超過十萬坪，其中約有5%是老舊飯店改建，危老改建今年有機會挑戰累計核准通過600件，等於每個行政區平均有50件危老審核通過，台北市危老已經逐漸遍地開花，且有些手腳比較快的甚至已經預售推案，危老案件進入收割階段。
此次松山就有多筆預售揭露資料，其中有五個推案屬於危老改建或都更改建，揭露最高價的預售案是「敦仰」，前身是老商辦蘇黎世大樓，實價預售揭露顯示，預售成交單價有三筆超過每坪200萬元，高樓層的17樓成交2.68億元，每坪單價221.9萬元。
全國首宗飯店危老案「馥敦飯店-南京館」，最新有10筆實價揭露，單價多落在每坪143萬到每坪154萬元之間，此次揭露最高價是18樓的每坪154萬元，該案屬於飯店與住宅的複合式開發案，近年開發商規劃類似的產品都獲得不錯的迴響，顯示真正的飯店式服務對於個案的銷售與價格都有正向幫助。
此次揭露案還有北寧路更新案「筑丰敦匯」，最高單價為每坪150萬元，都更案「一方璞真」，此次揭露每坪最高價約140萬元，小巨蛋附近的危老案「敦北文華」，此次揭露最高單價每坪約126萬元，除了目前已經揭露的預售個案外，松山區還有許多危老案正在推動中，危老政策已成為老舊市區快速改建的重要推手。
(時報資訊)
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