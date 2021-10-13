（財政部。圖／林昱均）
財政部表示，近期各報所載的所得稅、遺產稅及贈與稅各項按消費者物價指數調整金額及減稅額，皆為外界預估數字，非正式公告之數額及金額；該部將依規定於2021年12月底前公告2022年度各項金額及2021年度基本生活所需費用。
財政部指出，按物價指數連動的2022年度綜合所得稅免稅額（2023年5月申報時適用）及2022年發生之繼承或贈與案件所應適用之各項金額，應以上次調整年度適用之平均消費者物價指數，與2022年度適用之平均消費者物價指數（行政院主計總處公布2020年11月至2021年10月為止12個月平均消費者物價指數）上漲幅度，判斷是否應予調整相關數額及調整金額，由於尚未屆10月底，總處亦尚未公布，該部尚無從辦理。
至於2021年度基本生活費（2022年5月申報時適用），為參照行政院主計總處公布最近一年全國每人可支配所得中位數之60％訂定，同樣將於2021年底前公告。
(時報資訊)
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