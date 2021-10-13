【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】全球產量第5大的鋼鐵廠韓國浦項鋼鐵於13日表示，受惠於全球景氣復甦，需求強勁下，第3季營業利益飆漲4.5倍多並再創歷史新高。
浦項鋼鐵在截至9月的3個月期間，營業利益高達3.11兆韓元，約26億美元，遠高於2020年同期的6700億韓元。浦鋼第3季除了營利又締造新高記錄外，同時，營收也年增14.26%至20.6兆韓元。
浦鋼並未透露其第3季淨利數字，但近日內將會公佈。
鐵礦砂等原物料價格雖上漲讓成本增加，但汽車、造船與營建的鋼材需求量非常強勁，因此浦鋼獲利才能如此亮眼。
在賣方市場鋼鐵廠的主導下，韓國造船業者也同意把造船用鋼材售價，從2021上半年的70萬韓元，調高至2021下半年的110萬韓元。
若不是使用合併項目來計算，浦鋼第3季營收為11.3兆韓元，營利則為2.3兆韓元。
(時報資訊)
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