【時報記者王馨慧台北報導】因國際市場需求持續暢旺，以及缺料問題仍存在，因此刺激環氧樹脂價格上漲10%，為連續4個月調漲，自7月起累計漲幅逾3成；另外業者表示，受到中國「能耗雙控」影響，玻璃纖維布與銅箔基板需求受限，因此維持平盤以觀察市場動態。

南亞10月報價，玻璃纖維布以及銅箔基板持平，電子用環氧樹脂調漲10%。(商品行情網)

(時報資訊)

#南亞 #環氧樹脂 #能耗雙控

重要商品行情

（更新：2021/10/13）
紐約近月RBOB汽油
2.3829 +0.00
日本近月RSS3橡膠
209.20 +1.10
紐約近月天然氣
5.505 +0.16
紐約近月黃金
1759.3 +3.60
倫敦三個月期銅
9465.00 -78.00
紐約近月輕質原油
80.64 +0.12
BDI綜合指數
5378 -110.00
芝加哥近月黃豆
1198.25 -30.00
芝加哥近月玉米
522.5 -10.50
紐約近月棉花
106.38 -3.41
倫敦三個月期鎳
18978.00 -141.00
倫敦近月布蘭特
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