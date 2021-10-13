【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由於供應仍然吃緊，而需求持續從疫情中復甦，包括石油、天然氣和煤炭等能源大宗商品價格近幾周來一路飆升，專家警告能源價格持續上揚將提高全球企業的經商成本，並導致利潤縮水。
能源價格節節攀升已經導致從歐洲到亞洲等地陷入電力和燃料短缺。
IMA Asia常務董事馬丁（Richard Martin）周三表示，這對企業來說是一個大問題，隨著投入成本升高，這將縮小他們的利潤空間，問題在於他們調漲售價的速度能有多快？
為全球主要公司亞太業務負責人提供建議的馬丁表示，公司獲利可能在2021年第四季和2022年第一季遭到壓縮。
能源價格上漲，再加上供應斷鏈和貨櫃短缺同時發生，已經導致通膨急升。
馬丁表示，受惠於「非常熱絡」的消費市場，美國企業較有機會維持利潤不墜。強勁的消費市場能讓美國公司迅速提高銷售價格。但他國家的企業可就沒那麼幸運。許多國家並沒有如此欣欣向榮的消費市場，中國就是其中之一，事實上許多東亞國家都有這個問題，隨著成本升高，企業利潤也跟著縮水。
他並表示印度的處境也不太樂觀，雖然印度股市持續走高，但這個南亞國家將難以把成本轉嫁給消費者。
周三印度股市創下歷史新高。塔塔汽車（Tata Motors）宣布將擴大電動車的投資計畫，股價應聲飆漲18.25%，給印度股市帶來最大的提振。印度9月零售通膨降至5個月低點，以及為兒童接種新冠疫苖獲得政府的緊急授權，亦為市場信心帶來一些激勵。
(時報資訊)
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